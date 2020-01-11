ليستر سيتي يحتفل بذكرى التعاقد مع محرز

الرياضة
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ليستر سيتي يحتفل بذكرى التعاقد مع محرز صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

استذكر فريق ليستر سيتي الانجليزي تاريخ تعاقده مع النجم الدولي الجزائري “رياض محرز” قادما من نادي “لوهافر” الفرنسي.

الحساب الرسمي للثعالب على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم السبت صورتين لمحرز، الأولى لحظة التحاقه بليستر سيتي والثانية أثناء التتويج بلقب البريمرليغ سنة 2016.

الحساب أرفق الصورتين بعبارة:”في هذا اليوم من سنة 2014 تعاقد ليستر سيتي مع رياض محرز”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=754807

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