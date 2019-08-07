ليستر سيتي يحدد سعر سليماني

أبدى نادي ليستر سيتي الإنجليزي، استعداده للتخلي عن خدمات مهاجمه الدولي الجزائري إسلام سليماني، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وكشف الصحافة البريطانية، أن إدارة نادي ليستر سيتي، حددت سعر إسلام سليماني، في الميركاتو الصيفي الجاري بـ10 مليون أورو.

وتأتي رغبة النادي الإنجليزي، في بيع عقد مهاجم الخضر، بالنظر لتراجع مستواه في السنوات الأخيرة، ولعدم دخوله ضمن مخططات مدرب الفريق كلود بويل.

ويحظى سليماني، باهتمام عديد الأندية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، أبرزها الأندية الخليجية، في انتظار تحديد وجهته المقبلة.

يذكر أن ليستر سيتي الإنجليزي، إشترى عقد إسلام سليماني (31 سنة)، موسم 2016، مقابل 35 مليون أورو، ولازال اللاعب مرتبطا مع الفريق إلى غاية 2021.