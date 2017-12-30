ليستر سيتي يحرم سليماني من تحقيق حُلمه!!

أعلم “ليستر سيتي”، إسلام سليماني، باستحالة تحقيق حُلمه ورغبته في العودة للبرتغال، واللعب مع ناديه السابق “سبورتينغ لشبونة” هذا الشتاء.

وأوضح إدارة “الفوكسيس” لمُهاجمها بأنه من غير المعقول أن يقبلوا بإعارته للأسود وفي نفس الوقت بدفع جزء من راتبه الشهري.

وكان مُسيروا فريق العاصمة البرتغالية، أرادوا الإستفادة من “سوبر سليم” ولكنهم أكدوا على عدم إمتلاكهم القدرة المادية لتوفير راتبه كاملا.

ويتقاضى هداف المنتخب الوطني قيمة ضخمة، تصل لقُرابة المليوني أورو سنويا، وهو مايتجاوز وبكثير إمكانيات “السبورتينغ” المحدودة من الناحية المالية.