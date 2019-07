“ليستر سيتي” يدعم “سليماني” قبل مواجهة “غينيا”

ونشر الحساب الرسمي لـ “الفوكسيس” عبر التويتر صورة لـ “سليماني”: “نتمنى التوفيق لإسلام سليماني في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا”.

يذكر أن “السوبر سليم” شارك كأساسي في مباراة “تنزانيا” وسجل هدفا ومنح تمريرتين حاسمتين لـ “أدم أوناس”.

Good luck to Islam Slimani in the #AFCON2019 Round of 16 tonight!

🇩🇿

🆚 🇬🇳 – 8pm BST pic.twitter.com/Mb23T6H2DX

— Leicester City (@LCFC) July 7, 2019