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“ليستر سيتي” يدعم “سليماني” قبل مواجهة “غينيا”

الرياضة
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“ليستر سيتي” يدعم “سليماني” قبل مواجهة “غينيا”
بقلم أمير بهلول

قام نادي “ليستر سيتي” الإنجليزي بدعم الجزائري “إسلام سليماني” قبل مواجهة “غينيا” اليوم الأحد في ثمن نهائي كأس إفريقيا.

ونشر الحساب الرسمي لـ “الفوكسيس” عبر التويتر صورة لـ “سليماني”: “نتمنى التوفيق لإسلام سليماني في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا”.

يذكر أن “السوبر سليم” شارك كأساسي في مباراة “تنزانيا” وسجل هدفا ومنح تمريرتين حاسمتين لـ “أدم أوناس”.


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