ليستر سيتي يرفض بيع سليماني بـ”الخسارة”

لاينوي “ليستر سيتي” بيع الدولي الجزائري بـ”الخسارة” خلال الميركاتو الشتوي الداخل، وهو ماسيُعقّد من مهمّة تغييره للأجواء في جانفي 2018.

وأشارت “الدايلي مايل”، بأن “الفوكسيس” يُريدون الحصول على مبلغ لايقل عن 20 مليون جنيه استرليني على أقل تقدير مُقابل مُهاجمه.

ويسعى بطل إنجلترا 2016، لاسترجاع بعضا من الأموال التي صرفها على “سوبر سليم” دون أن يستفيد منه على أرض الواقع.

ويتواجد إبن عين البنيان على “رادار” العديد من الفرق الإنجليزية، وهي كل من نيوكاسل، واتفورد، ويلفرهامتون وواست برومويتش ألبيون.

يُذكر بأن سليماني يُعتبر أغلى صفقة في تاريخ “ليستر سيتي” والذي وضع 29 مليون جنيه إسترليني لخطفه من سبورتينغ لشبونة.