عاجل

“ليستر سيتي” يرفض عودة “سليماني” !

الرياضة
  • -
  • 0
“ليستر سيتي” يرفض عودة “سليماني” !
بقلم أمير بهلول

كشفت صحيفة “الصن” البريطانية ان إدارة “ليستر سيتي” رفضت فكرة عودة الجزائري “إسلام سليماني” لصفوف الفريق في الميركاتو الشتوي.

حيث أكدت ذات المصادر، أن نادي “فينربخشة” التركي يريد إنهاء فترة إعارته من أجل التعاقد مع مهاجم آخر لقيادة خط هجوم الفريق.

في نفس السياق، سيكون “سليماني” مجبرا على البحث عن فريق في الميركاتو الصيفي كأقصى تقدير من أجل اللعب له.

فلا نادي “فينربخشة” سيقوم بشراء عقده ولا نادي “ليستر سيتي” سيحتفظ به.

وكان لدى “السوبر سليم” العديد من الخيارات قبل توقيعه مع “فينربخشة” فكان لديه عروض من أندية إنجليزية وحتى من فريقه السابق “سبورتينغ لشبونة”.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com