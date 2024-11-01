ليستر سيتي يشارك الجزائريين الاحتفال بذكرى اندلاع الثورة

شارك فريق ليستر سيتي الجزائريين الاحتفال بالذكرى الـ 70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة.

و نشر فريق ليستر سيتي صورة العلم الوطني رفقة شعار النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. و كتب: “نأمل أن يحظى الجميع بيوم عظيم”.وتملك إدارة “الثعالب” ذكريات جميلة جدا مع كل ما يتعلق بالجزائر، بعدما قام نجم المنتخب الوطني رياض محرز بإنجاز تاريخي للفوز بلقب “البريمييرليغ” لأول مرة في تاريخه.

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