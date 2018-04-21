“ليستر سيتي” يطلب مبلغا “جنونيا” للتخلي عن محرز

لاينوي نادي “ليستر سيتي” السماح للدولي الجزائري، رياض محرز بالرحيل للعملاق “مانشستر سيتي” بسهولة التي يتوقعها خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وأشارت جريدة “ليستر ميركوري” بأن مُسيري “الفوكسيس” لايزالون مُتشبثين بذات بموقفهم القاضي بالحصول على قيمة مالية ضخمة مُقابل جناحهم الطائر.

وأوضحت بأن إدارة بطل إنجلترا 2016 تريد الإستفادة من 80 مليون جنيه إسترليني، لأنها القيمة الحقيقية لليساري في سوق التحويلات.

وكان “السكاي بلوز” عادوا لطلب خدمات إبن “سارسال” في الأسابيع الماضية، خاصة وأن “بيب غوارديولا” لايزال مُصرا عليه ومُعجبا به.