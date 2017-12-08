ليستر سيتي يطلب هذا المبلغ لتسريح محرز !

عاد مسلسل رياض محرز من جديد، مع اقتراب الميركاتو الشتوي، عدة أندية تريد خدماته وفي المقابل إدارة ليستر سيتي تطلب الكثير لتسريحه.

فبعد تصريحاته الأسبوع الماضي، لصحيفة “دايلي مايل” وأداءه المميز في الفترة الأخيرة، عبرت العديد من الأندية عن رغبتها في ضمه.

ولكن يبقى المشكل في ليستر سيتي، وحسب الصحافة الإنجليزية فإنّ إدارة “الفوكسيس” تطلب أكثر من 55 مليون أورو لتسريح محرز.

ويأتي هذا الشرط كون كل من أرسنال، توتنهام وحتى روما يصرون على جلبه في الميركاتو الشتوي.

من جهة أخرى، طلب “كلود بويال”، مدرب ليستر من إدارة فريقه رفض كل العروض المقدمة لرياض محرز.