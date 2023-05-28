ليستر سيتي يغادر “البريمرليغ” وسط حسرة كبيرة

رسّم فريق ليستر سيتي سقوط إلى بطولة “التشامبيونشيب”، اليوم الأحد، رغم الفوز في مباراة ويست هام بثنائية مقابل واحد بملعب “كينغ باور”.

وسجّل الفريق السابق للدولي الجزائري رياض محرز سقوطه من من بطولة البريمرليغ إلى التشامبيونشيب” للمرة 12 في تاريخه ليعادل الرقم القياسي السلبي المسجّل بإسم فريقه بيرمنغهام سيتي.

وسيرافق “الفوسيكز” في الهبوط ليدز يونايتد الذي انهزم اليوم الأحد برباعية كاملة مقابل واحد. في حين سيبقة نادي إيفرتون في حظيرة الكبار.

يذكر، ان ساوثهامبتون هو الأخر رسّم سقوطه إلى دوري الدرجة الثانية البريطانية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti