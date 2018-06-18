ليستر سيتي يهنئ مهاجم الخضر

هنأ نادي ليستر سيتي الإنجليزي، الدولي الجزائري إسلام سليماني، بمناسبة عيد ميلاده الـ30، والذي يتزامن مع 18 جوان من كل سنة.

ونشر نادي ليستر سيتي تغريدة عبر الصفحة الرسمية للنادي، مرفوقة بصورة إسلام سليماني، كتب فيها “عيد ميلاد سعيد”.

وتأتي هذه الخطوة لتأكد تواصل ارتباط مهاجم الخضر مع ناديه الإنجليزي، بعد انتهاء التجربة التي خاضها مع نادي نيوكاسل، على شكل إعارة.

ورغم ذلك تشير آخر الأخبار الواردة من انجلترا، إلى أن سليماني، سيُغادر ليستر سيتي، في الميركاتو الصيفي الجاري، نحو أحد الأندية المهتمة بخدماته.