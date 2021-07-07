ليستر سيتي يُخفض مطالبه ويُسهّل خروج “غزال” !

كشفت صحيفة “الإكسبريس” البريطانية، أن نادي “ليستر سيتي” خفض من مطالبه المالية لتسهيل عملية خروج النجم الجزائري “رشيد غزال” المطلوب في “غلطة سراي” و”بشكتاش” هذا الأخير لعب له الموسم الماضي وكان الأفضل في الدوري.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة “ليستر” تريد 5 ملايين أورو دفعة واحدة بالإضافة إلى بعض المتغيرات من أجل التخلي عن النجم الجزائري، وهو الأمر الذي يمكنه لنادي “بشكتاش” تقديمه بعد أن كان سعر الصفقة مستقرا في حدود الـ 10 ملايين أورو.

يذكر أن “بشكتاش” وضع “غزال” كأبرز أهدافه في الميركاتو الصيفي، غير أن دخول “غلطة سراي” على الخط أخلط كل الأوراق، وبات النادي مطالبا بتحسين عرضه للاعب الجزائري ولإدارة “الفوكسيس”.