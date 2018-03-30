ليستر سيتي يُشيد بتفوق محرز على نجم البريمرليغ

أشاد ليستر سيتي الإنجليزي بنجمه الدولي الجزائري رياض محرز قبل مواجهة الثعالب غدا السبت ضد برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونشر “التويتر” الخاص بالنادي الأزرق أمسية اليوم الجمعة صورة توضح إحصائيات خاصة بالأشقر الجزائري في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

وتم وضع في الجهة المُقابلة من الصورة إحصائيات خاصة بنجم نادي برايتون “باسكال غروب” المُتألق أيضا هذا الموسم في البريمرليغ.

وعنون الحساب الرسمي للثعالب على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” الصورة بعبارة: “وجه لوجه”.

ويتفوق محرز على “غروب” بفارق كبير من حيث الأهداف بينما يتشاركان في عدد التمريرات الحاسمة.