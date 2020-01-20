“ليستر سيتي” يُعقد صفقة انتقال “سليماني” لـ “توتنهام” !

كشفت صحيفة “التليغراف” الإنجليزية، أن صفقة انتقال “سليماني” لـ “توتنهام” لن تكون سهلة أبدا كونه يلعب معارا من “ليستر سيتي”.

فالمدرب “رودجرز” لا يريد انتقال لاعب من فريقه إلى فريق منافس على مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا.

وحتى “رودجرز” مدرب “الفوكسيس” قد صرح في وقت سابق عن اهتمام أستون فيلا باللاعب الجزائري: “الأمور ستكون معقدة للغاية”.

وفي ذات التقرير الذي نشرته الصحيفة البريطانية، فقد أكدت أن “السوبر سليم” قد يكون أحد الحلول لـ “مورينيو”.

فلاعب “موناكو” الحالي يمتاز بلياقة بدنية مميزة ويجيد لعب الكرات الهوائية مثلما كان عليه الحال مع “لورينتي”.