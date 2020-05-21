“ليستر” لا يرغب في عودة “سليماني” !

كشف موقع “ليستر ميركوري”، أن إدارة “ليستر سيتي” في انتظار عروض الأندية من أجل السماح للنجما الجزائري “إسلام سليماني” بالرحيل نهائيا.

“سليماني” الذي لعب معارا هذا الموسم لنادي “موناكو” أين قدم موسما مميزا، واعتبره الجميع أحد أفضل لاعبي البطولة الفرنسية لن يواصل مع فريق “الإمارة”.

ولهذا السبب فإن “ليستر سيتي” يبحث عن فريق لـ “سليماني”، فالنادي الإنجليزي لا يريد عودته للفريق حيث أن لا يزال مرتبط بعقد إلى غاية جوان 2021.

كما أن ثمنه مناسب لجل الأندية الأوروبية، فقيمته مقدرة بـ 10 ملايين أورو وهو ما سيساعد الأندية في التعاقد معه.