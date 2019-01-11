ليستر يحتفل بمرور 5 سنوات عن إستقدامه لمحرز

إحتفل نادي ليستر، بمرور خمسة سنوات على تعاقده مع الدولي الجزائري، رياض محرز، الذي سجل اسمه بأحرف من ذهب، في تاريخ “الفوكسيس”.

ونشر نادي ليستر سيتي، مقطع فيديو لرياض محرز، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، مذكرا تزامن هذا اليوم، مع انظمام محرز، لنادي ليستر.

وأظهر نادي ليستر سيتي، من خلال الفيديو الذي تم نشره، أحد أجمل أهداف رياض محرز، التي وقعها بقميص الثعالب.

يذكر أن رياض محرز، انظم لليستر سيتي، في شتاء 2014، ليحقق بعدها لقب البريميرليغ رفقة النادي موسم 2016، قبل أن يغادر الصيف الماضي، نحوى نادي مانشستر سيتي.