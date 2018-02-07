ليستر يحضر نفسه لرحيل محرز

يضع مدرب ليستر سيتي، كلود بويال، إسم لاعبين لخلافة الدولي الجزائري رياض محرز، المرشح بقوة لمغادرة الفريق الصيف المقبل.

وكشف موقع “فوت ميركاتو”، أن كل من حاتم بن عرفة، والحسن بليا، يتواجدون ضمن مخططات المدرب كلود بيول.

ويعد حاتم بن عرفة، كخيار أول، بالنظر لإنتهاء عقده مع ناديه باري سان جيرمان الصيف المقبل، ما يجنب ليستر، دفع قيمة تحويله.

كما أبدى كلود بويال، في وقت سابق إعجابه بإمكانيات حاتم بن عرفة، الذي سبق له الإشراف على تدريبه.

الخيار الثاني، يتعلق بمهاجم نيس الفرنسي، الحسن بليا، الذي يتواجد ضمن اهتمامات كلود بويال، الذي وقف على تألقه في الليغ1 الفرنسية.