ليستر يختار لاعبا من أصول مغربية لخلافة محرز  

إختار نادي ليستر سيتي الإنجليزي، لاعب نادي بازل السويسيري، محمد اليونسي، لتعويض الرحيل المرتقب للدولي الجزائري رياض محرز.

وكشفت صحيفة “الصن” البريطانية، أن مسؤولي ليستر سيتي، يرون في محمد اليونسي، الخليفة الأمثل للدولي الجزائري رياض محرز.

وحظي محمد اليونسي، المولود بالمغرب، بإهتمام ليستر، نظير ما قدمه الموسم المنصرم رفقة ناديه بازل السويسري، أين سجل 13 هدف ومنح 17 تمريرة حاسمة في 44 مباراة.

وتنتظر نادي ليستر سيتي، منافسة شرسة على خدمات محمد اليونسي، الذي يتواجد أيضا محل اهتمام نادي بايرن ليفركوزن الألماني.

ويأتي كل هذا في انتظار ترسيم مغادرة الدولي الجزائري رياض محرز، لنادي ليستر سيتي، نحوى مانشستر سيتي، أو أحد الأندية الأخرى المهتمة بخدماته.