ليستر يريد التخلي عن سليماني بشكل نهائي !!

كشفت صحيفة “أوجوغو” البرتغالية، أن إدارة ليستر سيتي تريد التخلي بشكل نهائي عن سليماني وليس إعارته لأحد الأندية الراغبة في انتدابه.

حيث أن نادي سبورتينغ لشبونة قد بدأ المفاوضات من أجل إعادة “السوبر سليم” إلى منزله “القديم”.

كما أن إدارة “ليستر” غاضبة من إدارة “سبورتينغ” بسبب ما حدث في قضية إنتقال “أدريان سيلفا” الذي لم يلعب لمدة 6 أشهر كاملة بسبب تأخر في إرسال الملف بـ “14 ثانية”.

وكل من “هيباي فورتون” الصيني، “فينربخشة” التركي، “وست هام” الإنجليزي و الهلال السعودي أبرز المهتمين بخدمات سليماني.