ليستر يفتح الباب أمام الأندية المهتمة بخدمات سليماني

حدد نادي ليستر سيتي الإنجليزي، شروطه المالية، لبيع عقد لاعبه الدولي الجزائري إسلام سليماني، لأحد الأندية الراغبة في خدماته.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، وانجليزية، اليوم الأربعاء، أن مسؤولي ليستر سيتي، يشترطون مبلغ 10 ملايين أورو، لبيع عقد سليماني.

وتأتي هذه الخرجة، من إدارة “الثعالب”، بالنظر لتواجد مهاجم الخضر، محل اهتمام العديد من الأندية على غرار سبورتينغ لشبونة البرتغالي، مرسيليا الفرنسي، وغيرها.

ويبقى العائق الوحيد أمام الأندية الراغبة في التعاقد مع اسلام سليماني، هو راتبه الشهري، الذي يقدر 380 ألف أورو.

يذكر أن إسلام سليماني، يقدم مردود كبير منذ بداية الموسم الجاري، بألوان ناديه موناكو الفرنسي، أين ينشط على شكل إعارة.