“ليستر” يكشف سبب فشل إنتقال محرز لـ”السيتي”

كشفت جريدة “ليستر سيتي ميركوري” الأسباب الحقيقية التي جعلت الدولي الجزائري، رياض محرز لاينتقل لمانشستر سيتي، في آخر آيام الميركاتو.

وأوضحت الصحيفة التي تعتبر “لسان” إدارة “الفوكسيس” في بريطانيا، بأن “السيتيزنس” لم يعرضوا سوى 50 مليون باوند لصاحب المُراوغات السحرية.

وصُنف هذا المُقترح “غير كاف” من طرف مُسيري “ليستر” الذين كانوا يشترطون 80 مليون باوند للتخلي عن خدمات نجمهم اليساري.

هذا ودخل، محرز في قبضة حديدية مع فريقه، بعد تغيبه عن التدريبات دون إذن، ليتعرض لخصم 228 ألف أورو من راتبه.