ليستر يوافق على رحيل محرز بشرط

أبدى نادي ليستر سيتي، استعداده لتسهيل رحيل الدولي الجزائري رياض محرز، خلال الميركاتو الشتوي الجاري، شرط استفادة الفريق من رحيله.

وكشفت صحيفة “فرانس فوتبول” الفرنسية، أن مسؤولي ليستر سيتي ومدرب الفريق كلود بويل، قد توصلو لاتفاق مع اللاعب يرضي الطرفين.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية، أن ليستر اشترط حصوله على عرض مالي مغر، لتسهيل رحيل نجمه محرز، لأحد النوادي الراغبة في خدماته.

ونقلت الصحيفة تصريح بويل، أين أكد اسحالة الحفاظ على محرز لمدة طويلة، بالنظر للعروض الكثيرة، ورغبت اللاعب في الرحيل.

للإشارة فإن الدولي الجزائري رياض محرز، لازال مرتبطا مع فريقه ليستر سيتي، بعقد إلى غاية جوان 2022.