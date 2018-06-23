ليستر يُعارض رغبة سليماني ويُجبره على الإلتحاق بهذا النادي !!

رفض فريق ليستر سيتي الإنجليزي إعارة النجم الدولي الجزائري إسلام سليماني لفريقه السابق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

حيث كشفت الصحافة البريطانية أن السوبر سليم لم يتنقل للبرتغال اليوم السبت مثلما أعلن عنه رئيس سبورتينغ برونو دي كارفاليو.

وأكد موقع “ليستر ميركوري” أن إدارة الثعالب تلقت عرضا رسميا من نادي “هيباي شينا فورتين” الصيني وهي مُتحمسة لتسريح سليماني نظرا للقيمة المالية المُقدمة.

وأكدت نفس المصادر أن مهاجم الخضر يرفض الإلتحاق بالدوري الصيني ليجاور خافيير ماسكيرانو في نفس الفريق مُفضلا البقاء في أوروبا.