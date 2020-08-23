ليست له أعراض ويسبب الوفاة.. فيروس “صامت” بدأ في الانتشار بإسبانيا

حذر أطباء إسبانيون، من فيروس “صامت، بدأ في الانتشار، وسجل عددا من الوفيات.

وأطلق خبير الأمراض المعدية بابلو باريرو، اليوم الأحد، تحذيرا من عدوى فيروسية قد تنتشر في جميع أنحاء إسبانيا بوقت قصير.

وحذلا الخبير الاسباني من خطورة هذا الفيروس الصامت، حيث لا تظهر على المصابين الأعراض، إلا حوالي 2 إلى 5% فقط.

وتوفي شخصان بإسبانيا بهذا الفيروس القاتل، كما أن ثمانية من أصل 23 مريضًا تم نقلهم إلى العناية المركزة.

وسجلت أول حالة وفاة لرجل يبلغ من العمر 77 عامًا الخميس الماضي، وتوفيت بعده امرأة تبلغ من العمر 85 عامًا.

وتحدث عدوى الإصابة بفيروس غرب النيل نتيجة فيروس ينتقل عن طريق لدغات البعوض.

وبحسب الدراسات لا يعاني جميع المصابين بالفيروس من علامات وأمراض أو قد يعانون من أعراض بسيطة في بعض الأحيان، مثل الحُمى والصداع الخفيف.

لكنه يتحول لدى البعض الآخر بشكل مفاجىء إلى مرض يضرب الدماغ وتسبب بحدوث التهابات في داخله تهدد الحياة.