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الرياضة

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في مباراة بولندا والسعودية

بقلم عزيز طالبي
ليفاندوفسكي أفضل لاعب في مباراة بولندا والسعودية
ليفاندوفسكي
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اختير الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي أفضل لاعب في مباراة منتخبه أمام السعودية المثيرة التي فاز بها رفقة زملائه بثنائية نظيفة.

وتمكّن مهاجم برشلونة من التتويج بالجائزة بعدما سجّل هدفا شخصيا له و قدّم تمريرة حاسمة في الهدف الأول.

و عرفت المباراة دموع المهاجم القناص. بعد تسجيله الهدف الشخصي له في المباراة القوية والمثيرة التي قدّما ما عليها كل منتخبه والخصم السعودي.

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