ليفاندوفسكي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي

توج النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، بجائزة الحذاء الذهبي لموسم 2021-2022 كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية الموسم الماضي.

وتسلم ليفاندوفسكي، اليوم الأربعاء، جائزة الحذاء الذهبي لموسم 2021-2022، بعد تفوقه على جميع هدافي الدوريات الأوروبية.

كما استحق النجم البولندي، هذه الجائزة، بعدما بصم على 35 هدفا الموسم الماضي، بقميص ناديه السابق بايرن ميونخ الألماني.

وتسلم ليفاندوفسكي، جائزته بمدينة برشلونة، بحضور رئيس البارصا خوان لابورتا، ومدرب الفريق تشافي، وكارلوس بيول القائد الأسبق للفريق.