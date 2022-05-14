ليفاندوفسكي يعلن رغبته في عدم تجديد عقده مع البافاري

أكّد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي في تصريحاته تلفزيونية أنه قام بإخبار إدارة البافاري بعدم نيته في التجديد.

كما نقل الإعلام الألماني تصريح ليفاندوفسكي الذي أعلنه بنفسه عزمه على الرحيل عقب مواجهة فولفسبورغ.

وقال في تصريح نقلته “ار تي أل” اليوم السبت “من الأفضل لنا إيجاد جل لكلا الطرفين. يجب أن نفكر في المستقبل”.

وأضاف “لا يمكنني التأكيد على ذلك بنسبة 100 بالمائة لكن أريد أن نصل إلى الحل الأفضل بالنسبة لي وللنادي”.

ويملك النجم البولندي عرضا هاما من قبل نادي برشلونة الأقرب لضمه.

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