ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم على حساب ميسي ورونالدو

توج اللاعب البولندي لفريق بايرن ميونيخ الالماني روبيرت ليفاندوفسكي بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020.

وذلك خلال حفل الإتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا المقام حاليا في مدينة زيوريخ السويسرية.

وحصد ليفاندوفسكى جائزة الأفضل في العالم 2020 “ذا بيست”، متفوقا على الثنائى الأسطورى النجم الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد برشلونة الإسبانى، والبرتغالى كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالى.

وتوج ليفاندوفسكى بالعديد من الألقاب خلال العام الجارى 2020 الذى يعد الأفضل في مسيرته الكروية سواء على المستوى الفردى أو الجماعى بقميص العملاق البافارى.

وساهم ليفاندوفسكى فى تتويج بايرن ميونخ بخمسة ألقاب هذا الموسم وهى: الدوري الألماني، كأس ألمانيا، كأس السوبر الألمانى، دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبى.