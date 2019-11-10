ليفربول – مانشستر سيتي .. “صراع العروش” !

تتجه الأنظار عشية اليوم الأحد (17:30) إلى ملعب “الأنفيلد” أين يستضيف “ليفربول” نادي “مانشستر سيتي” في قمة الجولة12 من البريميرليغ.

المباراة ستحمل في طياتها الكثير من الإثارة وكلا الفريقين يريدان تحقيق الفوز وفقط.

كما أن “مانشستر سيتي” مجبر على تفادي الهزيمة وتحقيق الفوز لتقليص الفارق بينه وبين المتصدر “ليفربول”.

“الريدز” لم ينهزم في الدوري الانجليزي فوق أرضية ميدانه وأمام جماهيره، والسيتي لم يحقق الفوز منذ سنوات عديدة في “الأنفليد”.

كما أن المواجهة ستكون خاصة لـ “رياض محرز” الذي سيواجه كل من “ساديو ماني” و”محمد صلاح” اللذان تفوق عليهما في “كأس إفريقيا” الماضية.