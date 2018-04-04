ليفربول والبارصا يقتربان من بلوغ نصف نهائي التشامبيانزليغ

صلاح وهو يحتفل بهدفه ضد السيتي

إقترب فريقي ليفربول وبرشلونة من بلوغ الدور نصف النهائي لمُنافسة دوري أبطال أوروبا بعد نتائج سهرة اليوم الأربعاء.

حيث فاز ليفربول على الضيف مانشستر سيتي بثلاثية دون رد بملعب الأنفيلد في لقاء الذهاب من الربع النهائي.

وسجل ثلاثية الفريق الأحمر كل من محمد صلاح في الدقيقة ال12 وتشامبرلين في الدقيقة ال21 وكذا ماني في الدقيقة ال31.

وفاز برشلونة على الضيف روما بملعب الكامب نو برباعية كاملة مُقابل هدف وحيد.

وسجل للبارصا دي روسي ومانولاس بالخطأ في مرماهم في الدقيقتين ال38 وال55 إضافة إلى بيكيه في ال59 وسواريز في ال87.

هذا فيما وقع إيدين دجيكو في الدقيقة ال80 الهدف الوحيد لروما قبل موقعة العودة بملعب الأولمبيكو.