ليفربول يتعاقد رسميا مع المُدافع الأغلى في العالم

أعلن نادي “ليفربول” الإنجليزي رسميا أمسية اليوم الأربعاء أنه سيضم المُدافع المحوري “لساوثهامبتون””فيرجيل فان ديك” بداية من 1 جانفي المُقبل.

بقيمة تحويل قياسية بلغت 84 مليون أورو هي الأغلى في تاريخ كرة القدم بنسبة للمُدافعين.

وأضافت مجلة “فرانس فوتبال” الفرنسية أن المُدافع الدولي الهولندي صاحبُ 26 سنة سيمضي عقده رسميا في الفاتح جانفي موعد فتح الإنتقالات الشتوية.

وبهذه الصفقة يكون “الريدز” قد حطم الرقم القياسي الخاص بالصفقة الأغلى بالنسبة لمُدافع، والذي كان مُسجلا بإسم المُدافع الفرنسي “بنجامين ماندي”.

المُنتقل الصائفة الماضية من “موناكو” الفرنسي إلى “مانشستر سيتي” الإنجليزي بقيمة 57 مليون أورو.