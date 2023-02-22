ليفربول يريد ناغلسمان خلفا لكلوب

كشفت تقارير صحفية انجليزية، بأن إدارة نادي ليفربول، تفكر بشكل جدي في التخلي عن مدربها الألماني، يورغن كلوب، بسبب تراجع نتائج الفريق في الموسم الجاري، محليا وأوروبيا.

وأكد موقع “كاوث أوف سايد” وجود بعض الشكوك حول مستقبل يورغن كلوب مع الريدز، بعد السقوط المدوي أمس، بنتيجة 2-5 في منافسة دوري أبطال أوروبا.

وأبرز المصدر ذاته، بأن إدارة ليفربول، تستهدف التعاقد مع الألماني الآخر، يوليان ناغلسمان مدرب بايرن ميونخ.

يذكر أن ليفربول أعلن أفريل الماضي عن تمديد عقد كلوب، إلى 2026، بعد النجاحات التي حققها مع النادي، الذي قاده للتتويج بلقب في “الشامبينز ليغ”، وآخر في “البريميرليغ” وكأس السوبر الأوروبي ومونديال الأندية وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، خلال آخر 6 سنوات.