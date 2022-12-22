ليفربول يستهدف التعاقد مع بن ناصر لهذا السبب

كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو، اليوم الخميس، عن وجود إهتمام حقيقي من نادي ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع لاعب ميلان الدولي الجزائري، إسماعيل بن ناصر.

وحسب تقرير الصحفي رومانو، على موقع “لاغازيتا ديلو سبورت”، فإن ليفربول يضع بن ناصر كأولوية للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأضاف ذات المصدر، أن مدرب الريدز يورغن كلوب، معجن كثيرا بلاعب الخضر بن ناصر، ويدرس ملف اللاعب بجدية.

وهو الأمر الذي جعل من ميلان تسريع عملية إستئناف المفاوضات لتجديد عقد بن ناصر اللاعب الذي يعتبر مهم في كتيبة الروسونيري.