ليفربول يعلن رحيل نجمه المصري محمد صلاح

أعلن نادي ليفربول الانجليزي، مساء أمس الثلاثاء، رسميا عن رحيل النجم المصري، محمد صلاح عن الفريق، مع نهاية الموسم الجاري.

وكشف “الريدز” في بيان له أنه توصل مع الفرعون المصري. إلى اتفاق سيشهد انتهاء فصل مميز استمر لـ 9 سنوات في أنفيلد.

كما أشار الفريق الانجليزي، في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” إلى أنه سيحتفي باللاعب وإنجازاته مع نهاية الموسم.

ونجح صلاح، في فرض نفسه كواحد من أبرز نجوم ليفربول، حيث قاد الفريق لتحقيق “البريميرليغ” في مناسبتين، إلى جانب التتويج بدوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية. وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأسين للرابطة، إلى جانب درع الاتحاد الإنجليزي.

وإلى حد كتابة هذه الأسطر، خاض المصري الذي سيحتفل منتصف شهر جوان القادم. بعيد ميلاده الـ 34، 435 مباراة مع “الريدز” في مختلف المنافسات، سجل خلالها 255، كما توج بجائزة الحذاء الذهبي في “البريميرليغ” 4 مرات.