ليفربول يفتح أبواب المُنافسة على نجمه بين الجزائر وفرنسا!

الرياضة
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ليفربول يفتح أبواب المُنافسة على نجمه بين الجزائر وفرنسا!
بقلم إسماعيل عشاش

فتح نادي ليفربول أبواب المُنافسة بين الجزائر وفرنسا بشأن اللاعب الصاعد “ياسر لعروسي”، الذي رُقي للمُحترفين في بداية هذا الموسم.

وأوضح “الريدز” بأن صاحب الـ18 عاما سيكون له خيار تمثيل مُنتخبين على مُستوى الدولي، وهما كل من فرنسا أو الجزائر.

وأشار ذات المصدر بأن الظهير الايسر يمتلك الحق في الإختيار بين بطل إفريقيا 2019 وبطل العالم 2018، في المُستقبل القريب.

يُشار بان خريج مدرسة “لوهافر” رأى النور على أرض الجزائر في الفاتح جانفي من سنة 2001، في ولاية وادي سوف.

ويأمل المُتابعون أن تتحرك “الفاف” لخطف خدمات المُدافع الصاعد، قبل دخول فرنسا على الخط.


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