ليفربول يقترب من نهائي التشامبيانزليغ بخماسية في شباك روما

فاز ليفربول سهرة اليوم الثلاثاء بخماسية مُقابل هدفين في لقاء ذهاب الدور نصف النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

وسجل خماسية ليفربول كل من صلاح في مناسبتين في الدقيقتين ال35 وال45 بينما سجل ماني الهدف الثالث في الدقيقة ال56.

وضاعف النجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو من أحزان روما بهدفين في الدقيقتين ال61 وال68.

لكن روما عاد من بعيد ليُسجل هدفين في الدقيقتين ال81 وال85 عبر إيدين دجيكو ودييغو بيروتي من ركلة جزاء.

في إنتظار لقاء العودة بملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما بعد أسبوع من الأن.