ليفربول يقصف مانشستر بسباعية في معقله بـ “الأنفليد”

قصف فريق ليفربول غريمه مانشستر يونايتد بسباعية كاملة مقابل صفر، في المباراة التي جرت بملعب “أنفليد” ضمن الجولة 26 من “البريمرليغ”.

و تداول على أهداف المباراة كل من جاكيو، نونيز، جاكسيو، نونيز، فيرمينيو، وثنائية صلاح.

وبهذا الفوز الكبير، انتقل فريق ليفربول إلى المرتبة الخامسة، في سلم ترتيب البطولة الإنجليزية، في حين يتواجد مانشستر يونايتد في المرتبة الثالثة خلف ارسنال ومانشستر سيتي.

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