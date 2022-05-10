ليفربول يهزم أستون فيلا ويُضيق الخناق على السيتي

هزم سهرة اليوم الثلاثاء فريق ليفربول مُضيفه أستون فيلا ليُضيق الخناق على المُتصدر مانشستر سيتي.

المواجهة المُتأخرة من الجولة 33 للدوري الانجليزي الممتاز انتهت بتفوق الليفر بثنائية لهدف وحيد.

تقدم دوغلاس لويز في الدقيقة ال3 من موقعة ملعب “فيلا بارك” قبل أن يُعدل جويل ماتيب في الدقيقة ال6 للريدز.

بينما منح ساديو ماني النقاط الثلاث لليفربول في الدقيقة 65 ليصل للنقطة 86 في الصدارة مُناصفة مع السيتي.

كما سيواجه زملاء النجم الدولي الجزائري رياض محرز مُضيفهم ولفرهامبتون غدا الأربعاء.