ليفربول يُجهّز عرضاً رسمياً لضم عمورة

رشّحت تقارير صحفية صادرة اليوم السبت، مهاجم “الخضر”، محمد أمين عمورة، للالتحاق بعملاق الكرة الانجليزية، نادي ليفربول، في فترة التحويلات الصيفية المقبلة.

وكشف موقع ” les-transferts” نقلا عن موقع “Todofichajes” الاسباني، بأن مسؤولي “الريدز” مهتمون بالتعاقد مع عمورة. وقد يقدمون عرضا رسميا لضمه، تحسبا للرحيل المرتقب لنجمهم الأوروغوياني داروين نونيز.

كما أوضح نفس المصدر، بأن نادي فولسبورغ الألماني، مستعد للتخلي عن عمورة، للفرق التي ترغب في ضمّه، ولكن ليس بأي ثمن.

مشيرا إلى أن قيمة الدولي الجزائري، المتألق في سماء “البوندسليغا” هذا الموسم، لن تقل عن 30 مليون أورو.

وفي الأخير، نوه الموقع الاسباني، بالمستويات الكبيرة التي يقدمها عمورة، رفقة فولسبورغ، الذي التحق به صيف 2024. وذلك، بتسجيله 9 أهداف وتقديم 8 تمريرات حاسمة في 22 مباراة.