ليفربول يُسقط إنتر ويقطع شوطا كبيرا نحو التأهل !

أسقط سهرة اليوم الأربعاء فريق ليفربول الانجليزي مضيفه إنتر ميلان الايطالي ليقطع شوطا كبيرا نحو التأهل.

موقعة ملعب جوزيبي مياتزا بمدينة ميلانو الايطالية انتهت بتفوق الليفر بهدفين دون رد.

في انتظار لقاء العودة من الدور ثمن النهائي من منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا.

فيرمينيو سجل الهدف الأول للريدز في الدقيقة 75 قبل أن يُضيف محمد صلاح الثاني في الدقيقة 83.

بايرن ميونيخ يتعادل بصعوبة أمام سالزبورغ

من جهة آخرى تعادل بايرن ميونيخ الألماني أمام مضيفه ريد بول سالزبورغ النمساوي بهدف لهدف.

جونيور أدامو سجل هدف التقدم للمحليين في الدقيقة 21 من موقعة ملعب ريد بول أرينا.

قبل أن يُعدل كينغسلي كومان للبافاري في الدقيقة ال90 في انتظار موقعة العودة.

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