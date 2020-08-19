ليفربول يُعطل رحيل لعروسي

يعيش الجزائري الأصل ياسر لعروسي، حالة من القلق في الأيام الماضية، بسبب تعطيل ناديه ليفربول لصفقة إنتقاله لليدز يونايتد.

وأوضحت تقارير إعلامية بريطانية، بأن “الريدز” إشترطوا قيمة ضخمة مُقابل بيع عقد لاعبهم للصاعد الجديد للبريميرليغ.

وأكدت ذات المصادر، رغبة بطل الدوري الإنجليزي في الحصول على 20 مليون أورو مُقابل خريج مدرسة لوهافر الفرنسية.

ورفضت فريق المدرب مارسيلو بييلسا، هذا الطلب بإعتبار أن اللاعب لم يسبق وأن نشط في المُستوى العالي.

ويُرتقب أن تعرف الأسابيع القادمة، تطورات جديدة بشأن صاحب الـ19 عاما، والذي لا ينوي الإستمرار في “الأنفيلد” مهما كانت الظروف.