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“ليفربول” يُعيد محرز لحساباته!!

الرياضة
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“ليفربول” يُعيد محرز لحساباته!!
بقلم إسماعيل عشاش

عاد “ليفربول” للإهتمام بخدمات الدولي الجزائري، رياض محرز، بعد إفتتاح الميركاتو الصيفي في إنجلتر، وإرتباط إسمه أكثر بنادي “مانشستر سيتي”.

وأشارت، جريدة “الإيكسبريس” بأن “الريدز” لايستبعدون تقديم عرض رسمي لأفضل لاعب إفريقي سنة 2016، خاصة في حالة رحيل “ساديو ماني”.

وسيتنافس اليساري المُميز مع الجزائري الأصل، نبيل فقير، الذي يبقى المُرشح الأكبر لتدعيم القاطرة الأمامية لتشكيلة المدرب “يورغن كلوب” مُستقبلا.

يُذكر بأن، رياض محرز يُفضل الإنتقال لبطل “البريمير ليغ”، الموسم القادم، خاصة وأنه يُريد العمل مع المُدرب الإسباني “بيب غوارديولا”.

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