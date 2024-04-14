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الرياضة

ليفركوزن يتوج بلقب “البوندسليغا” لأول مرة في التاريخ

بقلم عزيز طالبي
ليفركوزن يتوج بلقب “البوندسليغا” لأول مرة في التاريخ
ليفركوزن
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أحرز فريق باير ليفركوزن لقب الدوري الألماني، اليوم الأحد، بعد الفوز على نادي فيردر بريمن بخماسية نظيفة.

وقاد المدرب تشافي ألونسو لاعبيه، للفوز بالبطولة الألمانية، لأول مرة في مشواره التدريبي، كما عرفت معاقل الفريق احتفالات كبيرة جدا، من قبل الأنصار و خاصة لدى وصول حافلة الفريق.

إلى جانب ذلك، احتشد أنصار ليفركوزن بكثرة بملعب الفريق، أين صالوا و جالوا فوق المستطيل الأخضر، رفقة اللاعبين وسط فرحة كبيرة جدا.

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