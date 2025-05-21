ليفركوزن يُجهز 35 مليون أورو لضم عمورة

وضعت إدارة نادي باير ليفركوزن الألماني، اسم لاعب “الخضر” ومهاجم نادي فولسبورغ، محمد أمين عمورة، على رأس أولوياتها في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع “sport.fr” الفرنسي، نقلا عن موقع ” Fichajes” أن مسؤولي ليفركوزن. الذي تعاقد مؤخرا مع نجم “الخضر” الصاعد، ابراهيم مازة، يرغبون بشدة في ضم عمورة.

كما أوضح المصدر ذاته، أن بطل ألمانيا، موسم 2023-2024. يجهز عرضا بقيمة 35 مليون أورو، من أجل الفوز بصفقة الدولي الجزائري.

للإشارة فإن عمورة، تألق في أول موسم له مع فولسبورغ. الذي التحق به صيف 2024 قادما من سانت جيلواز البلجيكي، حيث تصدر قائمة الهدافين في ناديه بـ 10 أهداف، وقائمة أفضل مرر حاسم بـ 9 تمريرات.