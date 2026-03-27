ليفركوزن يدعم مازة قبل وديته مع الخضر ضد غواتيمالا

أبدت إدارة نادي بايرن ليفركوزن الألماني، اليوم الجمعة، دعمها لنجمها الدولي الجزائري ابراهيم مازة، بمناسبة ودية المنتخب الوطني ضد غواتيمالا.

ونشرت إدارة بايرن ليفركوزن، عبر الحساب الرسمي للفريق على منصة “x”، صورة لمازة، خلال جولته الاسترخائية، مع المنتخب الوطني.

كما علق مسؤولي النادي الألماني على هذه الصورة، بعبارة جاء فيها: “انه دائما يوم سعيد عندما يكون إيبو على وشك اللعب”.

يذكر أن ابراهيم مازة، سيخوض سهرة اليوم الجمعة، انطلاقا من الثامنة والنصف ليلا، مباراة تحضرية مع المنتخب الوطني، ضد منتخب غواتيمالا، بملعب “لويجي فيراريس” بايطاليا، تحضيرا لنهائيات كأس العالم 2026.