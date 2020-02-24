ليفركوزن يستعين بخبرة مطمور

الرياضة
  • -
  • 0
ليفركوزن يستعين بخبرة مطمور
بقلم كريم.تيغرمت

اتفق نادي بايرن ليفركوزن الألماني، مع الدولي الجزائري السابق كريم مطمور، قصد الإستفادة من خبرته، في إنتقاء المواهب الصاعدة.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، عن تعاقد نادي بايرن ليفركوزن، مع كريم مطمور، ليكون المكلف باكتشاف المواهب الشابة في الليغ1 الفرنسية.

وجاء اختيار النادي الألماني، للدولي الجزائري السابق، بحكم خبرته الطويلة في الدوري الألماني، ومعرفته الجيدة لمتطلبات هذه البطولة.

يذكر أن كريم مطمور (34 عاما)، خريج مدرسة نادي ستراسبورغ الفرنسي، وحمل ألوان العديد من الأندية الألمانية أبرزها مونشنغلادبخ، فرانكفورت، وكايزر سلاوتن.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=779152

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com