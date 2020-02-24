ليفركوزن يستعين بخبرة مطمور

اتفق نادي بايرن ليفركوزن الألماني، مع الدولي الجزائري السابق كريم مطمور، قصد الإستفادة من خبرته، في إنتقاء المواهب الصاعدة.

وكشفت وسائل إعلام فرنسية، عن تعاقد نادي بايرن ليفركوزن، مع كريم مطمور، ليكون المكلف باكتشاف المواهب الشابة في الليغ1 الفرنسية.

وجاء اختيار النادي الألماني، للدولي الجزائري السابق، بحكم خبرته الطويلة في الدوري الألماني، ومعرفته الجيدة لمتطلبات هذه البطولة.

يذكر أن كريم مطمور (34 عاما)، خريج مدرسة نادي ستراسبورغ الفرنسي، وحمل ألوان العديد من الأندية الألمانية أبرزها مونشنغلادبخ، فرانكفورت، وكايزر سلاوتن.