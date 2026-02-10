“ليفل الوحش”.. رامز جلال يرفع درجة التشويق في رمضان 2026

أعلن الفنان المصري رامز جلال، عن بوستر برنامجه الجديد، والذي سيعرض خلال الموسم الرمضاني الجديد.

ويواصل الفنان، صناعة المقالب في ضيوفه من نجوم الفن والإعلام وكرة القدم في الوطن العربي.

وسيطل رامز جلال، على جمهوره في الموسم المرتقب بفكرة تحمل قدرًا كبيرًا من التميز والاختلاف، وذلك برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وظهر رامز جلال في البوستر التشويقي، وهو يعتمد على ستايل جديد ومختلف تمامًا عن تجاربه السابقة.

إذ يطل في رمضان لهذا العام، بقصة شعر غريبة وأقرب إلى اللون البرتقالي، كما يرتدي جاكيت يمزج بين اللون الأحمر والأصفر.

ويبدو أنّ رامز جلال يستعين بمجموعة من الأدوات المُساعدة في برنامجه الجديدة، بشأن الإيقاع بضحاياه. إذ ظهر على البوستر وهو يحمل قردًا على كتفه.

ويحمل برنامج رامز جلال في رمضان 2026، إسم “رامز ليفل الوحش”، وسيحمل العديد من المفاجآت على مستوى الفكرة والضيوف.