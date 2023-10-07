ليكنس:”أمر جميل للكرة الجزائرية ترأس صادي للفاف”

تحدث الناخب الوطني الأسبق، جورج ليكنس، عن العديد من الأمور المتعلقة بالمنتخب الوطني في آخر ظهور إعلامي له.

وصرح ليكانس لموقع “العربي الجديد“:”ترأس وليد صادي للإتحادية، أمر جميل للكرة الجزائرية بحكم معرفتي الجيدة بهذا الشخص الذي عملت معه في عهد محمد روراوة”.

وأضاف ليكنس:”كان شاباً صغيراً، ورغم ذلك كان من الكفاءات التي يثق بروراوة، لقد بات الرئيس الآن وأرى أنه سيجلب الكثير للكرة الجزائرية، وهو الذي تتلمذ على يد أفضل المسؤولين، ثقتي به كبيرة، وآمل أن ينهض بالكرة الجزائرية”.

وتابع ليكنس:”المنتخب الجزائري محظوظ بهذا الجيل، الذي هو مزيج بين الخبرة والشباب، وبلماضي أحسن الصنيع بضخ دماء جديدة، وأتوقع لهم مستقبلاً كبيراً على المستوى الدولي”.

كما تطرق الناخب الوطني السابق للحديث عن المواجهة المرتقبة للخضر أمام المنتخب المصري:”مواجهة مصر الودية ستكون بطابع رسمي، بالنظر لحساسية لقاءات الديربي”.

وأورد المتحدث:”المواجهة ستكون قمة عربية مثيرة أرشح فيها الخضر للفوز، أنا في انتظار الصدام بين محمد صلاح ورياض محرز اللذين شرفا الكرة الأفريقية في أفضل دوري الدوري الإنكليزي”.

وأوضح المتحدث ذاته:”كأس أمم أفريقيا من وجهة نظري بطولة أصعب من كأس العالم نظراً للظروف التي تلعب فيها وتكون مؤثرة على المردود العام للمنتخبات”.

وأضاف ليكنس:”أنا عن نفسي أرشح عدة منتخبات، بداية بالبلد المستضيف كوت ديفوار، والمنتخب السنغالي حامل اللقب بالإضافة إلى منتخب المغرب، من دون نسيان المنتخب الجزائري”.