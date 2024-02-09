ليكنس:”يجب على الجيل الحالي للمنتخب الجزائري التحلي بروح المسؤولية”

طالب الناخب الوطني السابق، جورج ليكنس، الجيل الحالي للاعبي المنتخب الوطني، بالتحلي بروح المسؤولية وتقدم شيئ إيجابي لبلدهم.

وصرح المدرب ليكنس لموقع “africatopsports“، اليوم الجمعة:”أعتقد أن المنتخب الجزائري يمتلك الآن لاعبين رفيعي المستوى، لكن يجب عليهم التأكيد ويتحلوا بروح المسؤولية، وتقديم شيئًا ما تجاه بلادهم”.

وأضاف ليكنس:”متأكد أن المنتخب الجزائري سيعود إلى سابق عهده، لأنه يمتلك لاعبين ينشطون في أقوى الأندية الأوروبية، بالإضافة لإمتلاك المنتخب توازنا دفاعيا جيدا أيضاً”.

وأوضح ليكنس:”يجب إستغلال هذه الميزة لتحضير منتخب يريد الفوز مجددا، مثلما حدث في “كان” مصر 2019، وهناك قيم معينة تظهر دائمًا أيضًا”.

مضيفا: “ليس فقط الجانب الفني والتقني. ولكن أيضًا الجسدي والعقلي والذكاء، وعدم القيام بأشياء غبية. ودفع الخصم إلى ارتكاب الأخطاء. لذلك، هناك الكثير من العمل الذي يجب القيام به”.

وختم ليكنس:” يجب على المدرب الجديد، أن يتحمل مسؤولياته. وليس دائمًا الأفضل هو الذي يجب أن يلعب، بل هو أفضل فريق يجب أن يلعب”.