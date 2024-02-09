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الرياضة

ليكنس: “الناخب الجديد يجب أن يكون يعرف عقلية اللاعب الجزائري”

بقلم محمد لمين صحراوي
ليكنس: “الناخب الجديد يجب أن يكون يعرف عقلية اللاعب الجزائري”
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شدد مدرب الخضر السابق، جورج ليكنس، على أهمية اختيار مدرب جديد للمنتخب الوطني، يكون على دراية بعقلية اللاعب الجزائري.

وفي حوار خص به موقع “africatopsports” اليوم الجمعة، قال ليكنس: “الأكثر أهمية بالنسبة لي إيجاد مدرب يعرف اللاعبين.. وعقلية اللاعب الجزائري، لأن بلماضي يعرف اللاعبين.”

قبل أن يضيف: “نعم يجب بناء شيء ما، إذا كنا نريد الفوز بشيء ما، ولا يقتصر الأمر على التعامل مع الأمر فحسب، بل عليهم أن يقولوا لأنفسهم، نريد الفوز.. عليك أن تحدد الأهداف للفوز بالألقاب.”

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